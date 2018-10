Scooterbrand Czaar Peterbuurt slaat over op auto's en woning

In de Blankenstraat in het centrum is vannacht een scooter in vlammen op gegaan. De grote brand die daarbij ontstond, sloeg over op twee auto's en de pui van een woning.

Rond 4.00 uur vloog de scooter in brand. Snel daarna stond ook een naast de scooter geparkeerde auto in de brand. Ondanks bluswerk van de brandweer is ook dit voertuig volledig uitgebrand. Daarnaast sloegen de vlammen ook over op een tweede auto. Die liep brandschade op aan de voorkant.

De pui van het huis waar de scooter voor stond, heeft door de hoge vlammen ook forse brandschade opgelopen. De oorzaak van de brand is nog onbekend.