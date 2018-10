Automobilist gepakt na bizarre zigzagmanoeuvre bij Buikslotermeerplein

Een automobilist is vanavond aangehouden na enkele levensgevaarlijke toeren in Noord. De auto reed hard zigzaggend over de weg bij het Buikslotermeerplein, waar deze week kermis is. Rond het plein was het vanavond al langer onrustig.

Op beelden is te zien dat de auto al toeterend van de ene weghelft van de tweerichtingsweg naar de andere zwalkt. De auto keert vervolgens, om weer flink te slingeren en daarna een zijstraat in te rijden. Op dat moment komt er een politiewagen aangereden om de automobilist te pakken.

Vechtpartijtjes

De politie laat weten de bestuurder van de auto te hebben aangehouden. Eerder op de avond moest de politie ook al optreden bij ongeregeldheden, waaronder opstootjes, vechtpartijtjes en jongeren die met stenen gooiden. Net toen het weer wat rustiger was begon de dollemansrit van de automobilist.

Volgens omstanders zou de politie ook paarden hebben ingezet om de onrust tegen te gaan. De kermis is inmiddels afgelopen en volgens de politie is de rust in wijk weer teruggekeerd.