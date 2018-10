'Brandbom' naar binnen gegooid bij café in Slotermeer: 'We zijn enorm ontdaan'

Bij café-restaurant Hotel Buiten in Nieuw-West is vrijdagavond een projectiel naar binnen gegooid. Volgens de horecagelegenheid zelf gaat het om een brandbom, maar de politie kan dat nog niet bevestigen.

Het incident gebeurde rond 23.15 uur aan de Th.J. Lammerslaan. De politie geeft aan dat het voorwerp binnen tot ontploffing kwam. Op dat moment waren meerdere gasten in het restaurant aanwezig. Sommigen zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

Enorm geschrokken

Vandaag heeft het restaurant een brief opgehangen op de deur om mensen te informeren. Daarop staat dat niemand ernstig gewond raakte. Woordvoerder Robin de Bood van Hotel Buiten zegt 'enorm ontdaan en erg boos' te zijn. 'Het is redelijk goed afgelopen en er is geen blijvende schade. Maar het is wel bizar dat dit op een mooie avond gebeurt.'

De gemeente kon nog niet zeggen of het incident gevolgen heeft voor het restaurant. De politie zoekt nog naar getuigen van het voorval, of naar mensen die eerder iets opvallends hebben gezien rondom het restaurant.