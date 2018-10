'P!nk volgend jaar naar Johan Cruijff Arena'

De Amerikaanse Alecia Beth Moore, beter bekend als zangeres P!nk, komt volgend jaar juni naar Johan Cruijff Arena.

Het optreden maakt onderdeel uit van de Beautiful Trauma World Tour, vernoemd naar het vorig jaar uitgebrachte album. Het concert is nog niet officieel aangekondigd, maar de verkoper van de kaartjes Ticketmaster heeft al wel een pagina gepubliceerd over de show.

Het concert staat gepland op zondag 16 juni 2019. Een maand daarvoor sluit P!nk de Amerikaanse reeks van haar tour af in New York. Wanneer de kaartverkoop voor Amsterdam begint, is nog niet bekend.

Vijf jaar geleden gaf P!nk voor het laatst een optreden in Nederland. Ze stond toen in het kader van haar The Truth About Love Tour in de Ziggo Dome.

Update 11:20 uur: inmiddels heeft Ticketmaster de pagina offline gehaald. We hebben bij dit artikel een printscreen toegevoegd van de destbetreffende webpagina.