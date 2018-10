Rode Kruis ingeschakeld na brand Slotervaart: 'Mensen zijn van streek'

Ruim zestig bewoners moesten vannacht halsoverkop hun appartement verlaten vanwege een brand aan de Tutein Noltheniusstraat in Slotervaart. Het Rode Kruis werd ingeschakeld om de evacuatie in goede banen te leiden.

De bewoners moesten binnen enkele minuten hun woning verlaten. Ze werden opgevangen in een nabijgelegen hotel, waar ze nog steeds verblijven. 'In zo'n situatie zijn mensen natuurlijk enigszins van streek', aldus Melle Koch van het Rode Kruis. 'We proberen ze te helpen met de volgende stappen.'

Zo kwam een groot deel van de bewoners op blote voeten en in pyjama aan. Het Rode Kruis regelde daarom samen met stichting De Regenboog kleding voor de bewoners. Ook kreeg iedereen een tasje met toiletspullen mee.

'Daarnaast gaat het om het verzorgen van medicatie, het helpen bij de lunch en het voeren van een goed gesprek', legt Koch uit.

Spelkisten

Onder de geëvacueerde bewoners zijn bovendien veel kinderen. Het Rode Kruis heeft voor hen speciale spelkisten geregeld. 'Waardoor ze weer kind kunnen zijn en lekker kunnen spelen.'

De getroffen bewoners waren zelf nog niet in staat om AT5 te woord te staan. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat ze erg geschrokken zijn.

Een getuige vertelt aan AT5 wakker te zijn geschrokken van een explosie: