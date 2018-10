Fotomoment bij I Amsterdam: 'Blijf van onze letters af'

Er is steeds meer verzet tegen het weghalen van de grote I Amsterdam-letters. Aanstaande woensdag vindt er een fotomoment plaats.

Een meerderheid van de gemeenteraad besloot afgelopen woensdag, na een voorstel van GroenLinks, om de letters te laten verwijderen. De letters zouden staan voor 'individualisme' en niet bij de stad passen.

Oud-politicus Gonny van Oudenallen en kunstenaar Nico Koster vinden het plan onbegrijpelijk en willen woensdag met andere tegenstanders met de letters op de foto. Ook hebben ze het 'Comite voor behoud van de letters van het Museumplein' opgericht.

De twee spreken van een 'verlate 1-aprilgrap'. 'Blijf af van 'onze letters' I Amsterdam af, de letters van de Amsterdammers waar vele mensen trots op zijn. Het kan niet zo zijn dat een nieuwe gemeenteraad iets roept en plots verdwijnt er iets uit ons straatbeeld.'

Van Oudenallen en Koster hebben de gemeenteraadsleden een brief gestuurd. 'Stort u op de veiligheid van de stad, het behoud van tramhaltes zonder te grote afstanden, het tegenhouden van verhogen van parkeertarieven, stimuleer de kunst op vele punten et cetera et cetera.'

Eerder werd er door andere voorstanders van de letters al een petitie opgestart, die is inmiddels zo'n 3000 keer ondertekend. Het onderzoeksbureau van Maurice de Hond liet daarnaast weten dat slechts 23 procent van de Amsterdammers voor het verwijderen van de letters zou zijn.

Het fotomoment vindt woensdag om 18.00 uur plaats.