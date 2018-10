Hard gaan op Awakenings en laatste concert Hardwell: ADE gaat weer beginnen

DJ's, bookers, agents en danceliefhebbers kunnen hun geluk niet op, want vanaf aanstaande woensdag staat de stad weer in het teken van Amsterdam Dance Event. De internationale top van de dancewereld doet de stad aan voor honderden conferenties en feesten.

Gemiddeld zullen er zo'n 300.000 feestgangers de clubs, bars en vele cafés bezoeken die het zwartgele logo voor hun deur hebben hangen.

Omdat het natuurlijk niet haalbaar is om bij elk feest en elke conferentie aanwezig te zijn, is het wel belangrijk om te weten welke evenementen eruit springen. Daarom hebben we een aantal van deze festiviteiten uit het buitengewoon brede aanbod hieronder voor je uitgelicht.

Woendag en Donderdag

Wie écht heel erg zin heeft in Amsterdam Dance Event 2018 begint de eerste dag gelijk goed in de Gashouder. Want vanaf woensdagavond tot en met donderdagochtend acht uur is daar het welbekende Awakenings.

Echt uitkateren is er niet bij, want de volgende dag is het tijd voor het voorlopig laatste concert van Hardwell. Samen met het Metropole Orkest treedt hij op in de Ziggo Dome. Hij wil zich de komende tijd meer richten op zijn privéleven.

Vrijdag

David Guetta brak in 2002 door met zijn hit Just a Little More Love en is sindsdien de hele wereld overgevlogen. Waar de hele stad in het teken lijkt te staan van feestjes en dansjes, is dat deze vrijdagmiddag toch wat anders. In een half uur tijd blikt David Guetta terug op zijn indrukwekkende carrière in het DeLaMar theater.



Zaterdag

Ook Tom Trago is er eentje om in de gaten te houden. Hij begon als 15-jarige DJ in een lokale coffeeshop. Zaterdagavond staat Trago bij DGTL op de NDSM-werf. Ook zal hij in de 62-uur durende weekender van De School te vinden zijn.

Zondag

Dan komen we aan bij zondag. De laatste dag van het Amsterdam Dance Event en dus de hoogste tijd om de kater weg te werken en de roes uit te slapen. Dat laatste zal niet gebeuren want op diezelfde NDSM-werf is ADE Hangover. Een gratis festival om bij te komen en je nog één keer te herpakken op de dansvloer.

AT5 zendt de aankomende week portretten uit van Amsterdammers die succesvol zijn in de internationale dance scene. Maandagavond komt het gesprek met Tom Trago online, ook José Woldring (manager van oa Martin Garrix), DJ Mirella Kroes en Philip Driessen & Jasper Wagenmans (boekers van oa Ryan Marciano & Sunnery James) komen langs.