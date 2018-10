Negentien dagen cel geëist tegen moeder die zoontje (3) alleen achterliet op CS

Het Openbaar Ministerie heeft negentien dagen cel geëist tegen de moeder die vorig jaar haar driejarige zoontje achterliet op Centraal Station. Ze wordt vervolgd voor het te vondeling leggen van een kind onder de zeven jaar.

Ook eist de officier van justitie een voorwaardelijke straf van zestig dagen met een proeftijd van twee jaar en dat de vrouw verplicht wordt om mee te werken aan de behandeling van haar psychische probleem. De negentien dagen cel heeft ze tijdens haar voorarrest al gezeten.

De kleuter die helemaal alleen rondliep in de stationshal, werd vorig jaar opgemerkt door een oplettende voorbijganger. De ouders waren nergens te bekennen. Ook een Burgernetmelding leverde niks op.

De politie probeerde drie dagen lang erachter te komen waar de jongen vandaan komt. Maar de jongen zelf hield zijn lippen stijf op elkaar. Wel was op camerabeelden te zien hoe een vrouw met rolkoffers eerder lange tijd met het kind te zien was.

Het jongetje verblijft momenteel bij een pleeggezin en ziet zijn moeder eens per week, meldt De Telegraaf. De 40-jarige vrouw verblijft bij het Leger des Heils. Ze had op het moment dat ze haar kind achterliet geen vaste woon- of verblijfplaats. Ze vertelde de rechter eerder dat ze zich niet lekker voelde.

De rechter doet over veertien dagen uitspraak.