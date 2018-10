Ook Jong Ajax verliest in Eindhoven

Regerend kampioen Jong Ajax beleeft een slechte seizoensstart in de Keuken Kampioen Divisie. Vanavond verloor de ploeg van Michael Reiziger uit tegen Jong PSV.

Teun Bijleveld zette Ajax nog op voorsprong, maar de thuisploeg won de wedstrijd met 2-1. Door het verlies zakt Jong Ajax weg naar de elfde plek in de competitie. De achterstand op de koplopers bedraagt inmiddels 7 punten.

Jong Ajax was vanavond wel erg jong. In de tweede helft debuteerden Brian Brobbey en Kenneth Taylor. Beide spelers zijn pas 16 jaar. Dat was allemaal mogelijk omdat maar liefst veertien spelers afwezig waren vanwege interlandverplichtingen.