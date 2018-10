ADE opent feestweek met epische trailer: 'They called us many names'

'De namen die we hebben gekregen over de jaren: rebels, afwijkend, verloren, hels. Sommigen noemden ons pioniers. En toen de ene sound tot de andere leidde, kregen we nog veel meer namen.'

Zo opent de trailer van het Amsterdam Dance Event 2018, dat woensdag officieel van start gaat. De video is een lofzang op de dancecultuur in Amsterdam: een ode op het ontstaan en op de ontwikkeling van de muziekstijl.

Ook is de trailer een ode aan iedereen die meewerkt aan het festival. Van de club-eigenaren tot de conciërges en van dansers tot luisteraars. Van een subgenre, underground en anders, tot een wereldberoemd muziekgenre. Maar, zo stelt de trailer, hoe je het ook ziet en hoe je het ook noemt: je weet altijd waar je het kunt vinden. Op ADE.

Wil je nog naar een feestje en weet je nog niet waarnaartoe? AT5 zette de hoogtepunten van de editie van dit jaar voor je op een rij.

Hieronder bekijk je de trailer van ADE '18: