Nieuwe kampioen boksen: 'De sfeer in Carré is overweldigend'

Carré was gisteravond het decor van het jaarlijkse Ben Bril Memorial. Ook dit jaar met veel Amsterdams succes.

Zo begon de avond met een partij tussen twee Amsterdamse 'amateurs': Kilat Hallie en Donovan Vroom. Hallie, zoon van oud-kampioen Gilbert, won de partij van Vroom; die dagelijks trainend te vinden is in Noord.

Dit kwam niet als een verrassing voor Hallie.'Niet om uit de hoogte te doen, maar ik had dit wel verwacht. We hebben gewoon heel hard getraind, mijn vader en ik'.

Voor Vroom was het minder voorspelbaar, maar lang de tijd om te balen heeft hij niet: 'Helaas heb ik verloren. Maar ja, ik blijf gewoon de hele avond kijken. Even de jongens supporten, dit was een thuiswedstrijd.'

Grote Prijs van Amsterdam

Daarna is het dan toch écht tijd voor de 'serieuze' partijen. Amsterdammers Mohamed Elawil en Chico Kwasi winnen van hun opponenten en plaatsen zich voor de finale van de 'Grote Prijs van Amsterdam'. De jury besloot uiteindelijk: met 38-38, 37-39 en 36-40 punten ging de winst naar Chico Kwasi.



Nederlands Kampioenschap

Maar daar hield de avond nog niet op. Serginio Kanters en Josemir Poulino stonden inmiddels klaar voor de strijd om het Nederlands Kampioenschap. Drie jaar geleden stond Kanters er al; toen verloor hij. Maar nu lukt het wel. 'Ik voel me top. Ik ben hier nu gewoon Nederlands Kampioen geworden'.

Nadat Kanters in een speech zijn coach, trainers, moeder én vriendin bedankt blikt hij ook nog even terug op de locatie. 'De sfeer hier is overweldigend. Heel indrukwekkend'. Toch kan hij ook een andere locatie voor zich zien. 'Alles in Amsterdam vind ik top. Misschien op de Dam, of het Leidse, ook goed!' Wel zit er een kleine voorwaarde aan: 'Zolang je maar betaalt, haha!'