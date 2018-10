Sylvana Simons krijgt tik op de vingers van burgemeester vanwege woonplicht

Gemeenteraadslid Sylvana Simons is op het matje geroepen bij burgemeester Halsema vanwege de woonplicht. Vorige week werd bekend dat Simons niet woonachtig was in de stad, terwijl dat wel verplicht is als gemeenteraadslid.

Dat meldt De Telegraaf vandaag. De kieswet bepaalt dat een raadslid fysiek in de gemeente moet wonen waar hij of zij verkozen is. Simons stond wel ingeschreven, maar woonde niet op haar hoofdadres in de stad. Ten minste, dat blijkt uit onderzoek door weekblad Privé.

De Bij1-lijsttrekker gaf dat eerder zelf aan bij burgemeester Halsema. Volgens haar ging het om een verbouwing, waardoor ze tijdelijk niet in haar woning terecht kon. De burgemeester aanvaardde dat, maar vroeg Simons wel zo snel mogelijk naar Amsterdam te komen. Of dat in haar eigen woning was, of een ander, maakte niet uit. Zo zegt een woordvoerder tegen de krant van wakker Nederland.

Vanwege de zorgen over de veiligheid rondom Sylvana Simons worden geen uitspraken gedaan over welke woning het gaat.