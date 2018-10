Drieduizend stamcellen onder politiebegeleiding naar de stad

Een politie-escorte zal het vervoer begeleiden om ervoor te zorgen dat er niets misgaat. Het vervoer is kwetsbaar, omdat de stamcellen in speciale cassettes zitten die aan dunne rails in vloeibare stikstof hangen. In Leiden moeten de stikstofvaten eerst in de lift en daarna over de weg. Op de A4 wordt niet harder gereden dan 60 kilometer per uur. Het totale proces zal naar verwachting twee uur duren.





Stemcellen voortaan vanuit Amsterdam

Sanquin Bloedvoorziening heeft besloten om voortaan vanuit Amsterdam te werken met het materiaal, dat is verkregen uit het navelstrengbloed van een pasgeboren baby. Moeders kunnen zich hiervoor opgeven waarna de Navelstrengbloedbank van Sanquin de stamcellen isoleert en opslaat. De afname is niet belastend voor moeder noch kind, maar wel erg belangrijk.



Materiaal gebruikt voor kankerpatiënten

De stamcellen worden gebruikt voor kankerpatiënten bij wie de chemotherapie hun stamcellen kapot heeft gemaakt. Zonder nieuwe stamcellen zijn de patiënten vaak ten dode opgeschreven.