'Knuffelpuppy's op de UvA vorm van kinderarbeid'

Deskundigen vragen zich af of het wel zo'n goed idee is dat de UvA puppy's inzet tegen stress. De komende tentamenperiode kunnen studenten in de Universiteitsbibliotheek knuffelen met de diertjes.

Een deskundige zegt tegen Editie NL dat knuffelen met schattige honden inderdaad stressverlagend werkt, maar ze raadt aan om dan wel volwassen dieren te gebruiken. 'Ik vergelijk het eigenlijk een beetje met kinderarbeid', zegt ze.

'Jonge puppy's slapen eigenlijk twintig uur per dag. Die moeten nog helemaal opgroeien, die moeten rust hebben, een stabiele omgeving hebben', vervolgt de deskundige. 'Nou, met al die prikkels en al die studenten die in- en uitlopen is het denk ik hartstikke leuk voor de studenten, maar niet zo leuk voor het welzijn van de puppy's.'

Beestjes

Hoewel de puppy's maar twee uur per dag te knuffelen zijn en maximaal door tien studenten tegelijkertijd, vraagt ook een studente zich af of het wel fijn is. 'Als er 150 mensen op je afkomen, dan denk ik niet dat het heel leuk is voor die beestjes', zegt een studente. 'Ik vraag het me ook af of het leuk is voor de diertjes, maar goed', besluit ook presentator Jetske Schrijver.

Maar volgens Sabine van der Helm wordt er goed gelet op het welzijn van de hondjes. De eigenaar van dierencastingbureau Catvertise levert de puppy's aan de UvA. 'Voor de puppy's is het ook heel goed om voor het eerst in Amsterdam te zijn, in de trein te zitten, in de tram te zitten, de drukte in de stad mee te maken. Dus van twee kanten werkt het goed', zegt Van der Helm. 'Nee, het is geen stress, het is heel goed voor de socialisatie van de puppy's. En als ze geen zin meer hebben, dan gaan ze gewoon slapen.'

@PvdDAmsterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder #Dierenwelzijn @LaurensIvens . Niet uit te leggen dat de #UvA het welzijn van puppy's op het spel zet tegen studentenstress. Investeer dan bijv. in betere onderwijsbegeleiding! @parool https://t.co/ORNHrvODHG https://t.co/dwDiexeWvW — PvdD Amsterdam (@PvdDAmsterdam) October 17, 2018

Verkeerd gedrag

Ook de Amsterdamse hondenpsycholoog Rob van Leeuwen heeft twijfels. 'Er zitten veel haken en ogen aan. Je kunt beter knuffelberen inzetten', zegt hij tegen AT5. Volgens Van Leeuwen raken de pups al snel vermoeid. Bovendien zouden de hondjes in zo'n grote groep vooral met elkaar bezig zijn. 'Je krijgt dan zowel bazige als bangige pups. Ze kunnen daardoor verkeerd gedrag aanleren.' Hij vreest bovendien dat onervaren studenten te hard zullen aaien.