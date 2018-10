Protest om letters te behouden: 'Het staat gewoon echt fucking mooi'

Al een week lang roept het veel emoties op: het voornemen van het stadsbestuur om de 'I Amsterdam'-letters weg te halen. Vanavond was er een protest bij het logo op het Museumplein.

'Elke dag zie ik de mensen zoveel plezier hebben', aldus één van initiatiefnemers van de actie, oud-raadslid Gonny van Oudenallen. 'Ik vind dat je dan elkaars plezier afpakt. Het hoeft misschien niet het hele jaar hier te staan, maandje zonder, zou best kunnen, met de ijsbaan of zo, maar daarna moet het lekker weer terug.'

'Dit is ons Amsterdam!'

Ook kunstenaar Fabrice is op het Museumplein. Hij heeft juist niets met het logo. 'Ik zie het als een onderdeel van mijn vak om deze letters afschuwelijk te vinden. Ik erger me er al vijf jaar aan. Dit is niet I Amsterdam, dit is ons Amsterdam!'

'Het staat voor verbintenis'

Maar daar is Jesse Hardeman, initiatiefnemer van een petitie om de letters te behouden, het niet mee eens. 'Ik vind dat het staat voor de verbintenis van Amsterdam. Ik vind dat alle redenen die ze gaven totaal ongegrond zijn. Het staat gewoon echt fucking mooi. Sorry voor mijn taalgebruik.' De petitie is inmiddels al meer dan achtduizend keer ondertekend.

Een meerderheid van de gemeenteraad wil dat de 'I Amsterdam'-letters verdwijnen uit de stad. Initiatiefnemer GroenLinks vindt dat het logo staat voor individualisme, terwijl de stad juist divers en solidair wil zijn.