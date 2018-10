Connexxion laat dubbeldekkers 'bukken' onder viaduct VUmc

Al een tijdje zaten ze er bij Connexxion en het Amsterdam UMC mee in hun maag. De nieuwe dubbeldekker bussen die rijden naar de locatie VUmc hadden moeite om onder de brug van het ziekenhuis door te gaan. Nu heeft de vervoerder daar een mooie truc op bedacht.

De nieuwe bussen kunnen nu niet over de trambaan onder de brug door omdat daar de bovenleiding van de tram zit. Over de naastgelegen rijbaan rijden is ook geen optie omdat het verkeer daar te veel hinder van zou ondervinden. Dus moest Connexxion met een andere oplossing komen.

Kopje kleiner

En die is eigenlijk simpel. De bus stopt nu voor de brug, maakt zichzelf een kopje kleiner en rijdt dan onder de brug door. Door de hydraulische systemen van de bus kan het chassis dichter op de wielen worden gebracht, waardoor de bus een stukje minder hoog is. Hierdoor past hij precies onder de brug door, zo laat het ziekenhuis op Facebook zien.

Geen zorgen

Mensen die zich zorgen maken of dit geen gevaarlijke situaties oplevert als de buschauffeur vergeet deze handeling uit te voeren, hoeven niet te vrezen. De chauffeurs worden met een bord herinnert aan de hoogte van de brug als ze aan komen rijden. Daarnaast pas de bus er in principe net onder door. Deze truc is vooral om de bus meer speling te geven.