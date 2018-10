Dj Justin Mylo blijft nuchter: 'We kennen allemaal het verhaal van Avicii'

Woensdag is de 23e editie van ADE begonnen en in aanloop naar het evenement maakt AT5 vijf portretten van Amsterdammers die succesvol zijn in de dancewereld. Vandaag: de 22- jarige dj Justin Mylo. Een aanstormend talent dat na zijn doorbraak in het buitenland, ook naam begint te maken in Nederland.

Vroeger liep Justin, echte naam Emilio Behr, tijdens Amsterdam Dance Event (ADE) vooral op straat rond in de hoop dj's tegen te komen waar hij tegen opkeek. Nu maakt hij zelf onderdeel uit van die wereld en staat hij er met zijn eigen show. 'Dat voelt onwerkelijk. Soms moet ik mezelf even knijpen om door te hebben: dit gebeurt gewoon echt.'

Martin Garrix

De dj brak een aantal jaren geleden in het buitenland door met een nummer dat hij samen had gemaakt met de wereldberoemde Martin Garrix, een goede vriend van hem. Justin kent Garrix sinds z'n twaalfde toen hij hem via Hyves een krabbel stuurde of hij een keer op zijn feestjes mocht draaien.

Sinsdsdien zijn ze hechte vrienden en staat hij geregeld in het voorprogramma van Garrix. Recent hebben ze samen opnieuw een nummer uitgebracht, genaamd Burn Out, dat al meer dan 23 miljoen keer bekeken is op YouTube.

Nuchter

Z'n liedjes worden miljoenen keren gestreamd, maar Justin blijft nuchter. 'Ik denk zeker dat dat nodig is. We kennen allemaal het verschrikkelijke verhaal van Avicii. Dat is een heel extreem geval, maar het is belangrijk om je beide benen op de grond te houden.' De Zweedse top-dj Avicii pleegde eerder dit jaar zelfmoord.

Harde drops

Justin maakt echte EDM: muziek met stevige beats, catchy melodieën en harde drops. Dit doet hij, als hij niet op reis is om in clubs over de hele wereld te draaien, dagelijks in zijn studio in Aalsmeer.

Vanavond draait hij voor een uitverkochte zaal en dit weekend verzorgt hij wederom het voorprogramma van Martin Garrix, van wie beide shows al uitverkocht zijn. 'Ik ben superblij hoe het nu gaat. Het is een droom van mij die nu aan het uitkomen is.'

Deze reportage is de vierde in een serie van vijf portretten van Amsterdammers die succesvol zijn in de elektronische muziekwereld: dj's, producers, bookers en managers. We interviewen elk van hen aan de vooravond van ADE op een plek in de stad die voor hen bijzonder is.

Verder spraken we voor deze serie nog met dj Tom Trago, José Woldring van The Media Nanny, dj Mirella Kroes en de artist agents van David Lewis, een van de grooste boekingskantoren ter wereld.