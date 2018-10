Kleine brand bij bowlingbaan Knijn door papierversnipperaar

De brandweer is vanavond uitgerukt naar bowlingbaan Knijn aan het Scheldeplein in Zuid nadat een papierversnipperaar vlam had gevat.

De brand was snel onder controle. Eén persoon is nagekeken door ambulancepersoneel omdat hij of zij rook had ingeademd.



Hoe de papierversnipperaar in brand is gevlogen is niet bekend.