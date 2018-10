Subsidie voor snorfietsbezitters die overstappen op schoner alternatief

De gemeente wil af van snorfietsen omdat ze te vervuilend zijn. Sharon Dijksma, wethouder van luchtkwaliteit, stelt daarvoor 1,3 miljoen euro aan subsidies vrij. Dit bedrag is bedoeld voor Amsterdammers die kiezen voor een elektrisch vervoermiddel. Iedere overstapper kan tot 750 euro krijgen voor een schonere tweewieler.

Om aanspraak te maken op zo'n subsidie, moet de eigenaar wel kunnen laten zien dat ze op 1 augustus eigenaar waren van een gemotoriseerde fiets. Ook moet die snorfiets in de verkoop staan.

'Schone lucht is essentieel'

Wethouder Dijksma wil met deze regeling de luchtkwaliteit in de stad verbeteren. 'Het is belangrijk om schoon rijden niet alleen mogelijk te maken, maar ook te stimuleren,' zegt ze. 'Op deze manier maken we de luchtkwaliteit weer een stukje beter, want schone lucht is essentieel voor een leefbare stad.'

Lees ook: Overheid geeft groen licht: snorfietsers begin 2019 met helm op naar de rijbaan

Voor een gewone fiets is de korting 250 euro, voor een elektrische fiets is een subsidie van 450 euro beschikbaar en voor een elektrische variant van de brom- of snorfiets zelfs 750 euro. De subsidie kan in heel 2019 aangevraagd worden, tenzij het potje eerder leeg is.

Lees ook: Honderd boetes per week voor vervuilende brom- en snorfietsen