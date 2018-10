15-jarige Amsterdammer blijft vastzitten op verdenking van opruiing

Opruiing tot een terroristisch misdrijf, daarvan wordt een 15-jarige jongen verdacht door het Openbaar Ministerie (OM). De tiener werd drie dagen geleden opgepakt. De rechter-commissaris heeft besloten dat hij twee weken langer vast blijft zitten.

'De jongen is de derde verdachte die is aangehouden in onderzoeken naar het verspreiden van berichten via social media die aanzetten tot terroristische misdrijven', schrijft het OM op haar site.

Berichten via Telegram

Eerder dit jaar werden een eveneens 15-jarige jongen en de 27-jarige Mounim A. opgepakt in dezelfde zaak. Zij mogen hun rechtszaak op vrije voeten afwachten. Mounim A. zou hebben gesproken over het inrijden op mensen met een vrachtwagen en met een vliegtuig een gebouw in Amsterdam-Zuid invliegen. Maar zelf ontkent hij iedere aantijging.

De jongen die deze week is opgepakt zou tussen november 2017 en oktober 2018 jihadistisch materiaal verspreid hebben via Telegram. De berichtjes die hij verstuurde zouden opruiende video's, geschiften en afbeeldingen bevat hebben.

De politie heeft de woning waar de jongen met zijn ouders woont doorzocht. Een telefoon, twee tablets en drie laptops werden toen in beslag genomen.