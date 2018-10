Medepleger doodslag grensrechter Nieuwenhuizen spoorloos voor uitzetting

De politie is een zoektocht gestart naar Ibrahim C. die veroordeeld is voor de gewelddadige dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen in 2012. Vorige maand besloot de rechtbank dat hij het land uit moet, sindsdien is hij spoorloos.

Dat schrijft RTL Nieuws. De politie is niet actief op zoek naar C., maar heeft zijn signalement verspreid onder alle politiekorpsen. Dit betekent dat als hij ergens wordt aangetroffen, hij gelijk kan worden opgepakt en uitgezet.

Verblijfsvergunning niet verlengd

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft C. twee jaar geleden verteld dat zijn verblijfsvergunning niet wordt verlengd en hij een inreisverbod voor Nederland van tien jaar krijgt. Hij ging hiertegen in beroep maar dat werd door de rechter verworpen.

Hoewel C. in Nederland is geboren en getogen, heeft hij alleen de Marokkaanse nationaliteit. Hij werd naast de fatale mishandeling van de grensrechter, voor meerdere strafbare feiten veroordeeld.

sv Nieuw Sloten

Op 2 december 2012 werd de 41-jarige Richard Nieuwenhuizen mishandeld op een voetbalveld in Almere door jeugdspelers van de amateurclub sv Nieuw Sloten. Nieuwenhuizen zakte later die dag in elkaar en overleed de volgende dag in het ziekenhuis.