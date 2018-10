Woensdag is de 23e editie van ADE begonnen. AT5 maakt vijf portretten van Amsterdammers die succesvol zijn in de dancewereld. Vandaag: Jasper Wagenmans en Phillip Driessen. Als 'artist agents' zorgen zij dat het dj's op tour aan niets ontbreekt.

Achter iedere succesvolle dj staat een agent, vaak zelfs meerdere. 'Een agent houdt zich vooral bezig met de boekingen van shows. Dat een show binnengehaald wordt, dat hotels geboekt zijn, dat de reis geregeld is en dat de dj ook weer veilig thuiskomt', vertelt Jasper Wagenmans.

'Confetti schieten'

Samen met Phillip Driessen werkt hij bij David Lewis, een van de grootste boekingskantoren ter wereld. 'We staan artiesten ook bij op het podium, als er confetti geschoten of een drankje geregeld moet worden, dan doen wij dat ook.'

Ze vertegenwoordigen zo'n veertig artiesten, waaronder Armin van Buuren, Fedde Le Grand en Sunnery James & Ryan Marciano.

Rollercoaster

Als agents staan ze niet zelf achter de draaitafel, maar ze reizen wel de hele wereld over. 'Het leven dat wij leiden is best wel een rollercoaster', zegt Phillip. Iedere avond een show in een andere stad, soms zelfs een ander land, is eerder regel dan uitzondering. 'Je leeft van show naar show', voegt Jasper toe. 'Maar om dan elke avond weer zo'n club vol te zien lopen voor de artiest die wij vertegenwoordigen, dat geeft ons wel echt een kick.'

Tijdens het Amsterdam Dance Event crossen Jasper en Phillip door de stad. 'Het is weinig slaap, veel afspraken, veel feestjes. Maar het geeft zoveel energie om onze stad, Amsterdam, als middelpunt van de dancescene te zien. En wat dat betreft: bring on 2019.'

Deze reportage is de laatste in een serie van vijf portretten van Amsterdammers die succesvol zijn in de elektronische muziekwereld: dj's, producers, bookers en managers. We interviewen elk van hen aan de vooravond van ADE op een plek in de stad die voor hen bijzonder is.

Verder spraken we voor deze serie nog met dj Tom Trago, José Woldring van The Media Nanny, dj Mirella Kroes en aanstormend talent Justin Mylo.