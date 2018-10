'Spreekuurrechter vooral inzetten bij geschillen met gemeente'

De spreekuurrechter moet vooral ingezet gaan worden bij geschillen met de gemeente. Bij de rechtbank Noord-Nederland, waar al geëxperimenteerd werd met dergelijke rechters, werden daarentegen vooral burenruzies behandeld.

D66-voorman Reinier van Dantzig en ChristenUnie-leider Don Ceder dienden deze week een initiatiefvoorstel om de spreekuurrechter ook naar Amsterdam te halen.

Burenruzies te klein

Bij het experiment van de rechtbank Noord-Nederland bleek vooral de erfgrens vaak het punt van discussie. De wat kleinere zaken krijgen dan ook al snel de overhand bij een spreekuurrechter, waarschuwt bureau Pro Facto.

Het bureau deed onderzoek naar de resultaten van het experiment in Noord-Nederland. Uit enquêtes bleek dat mensen de burenruzies vaak een te klein geschil vonden om bij een 'gewone rechter' neer te leggen. Ze gaven aan dat ze voor andere zaken misschien wel sneller een 'gewoon' proces zouden starten.

Geschillen met gemeente

D66-voorman Reinier van Dantzig vindt de burenruzies op zich wel relevant voor de spreekuurrechter. Toch hoopt hij vooral dat er geschillen met de gemeente op de agenda van de spreekuurrechter komen.

'Want als je het op moet nemen tegen een advocaat van de gemeente, dan bestaat er al snel kansenongelijkheid', legt hij uit. De D66'er verwacht dat lang niet iedereen de middelen heeft om een advocaat met dezelfde capaciteiten in te huren.

'Met de spreekuurrechter zouden ook mensen met schulden de weg naar de rechtsgang moeten vinden', aldus Van Dantzig.

Juridisch loket

Hoe het experiment er nou precies uit moet gaan zien, is volgens de politicus vooral ook aan de rechtbank. Bovendien moeten er instanties worden ingeschakeld als het juridisch loket om de zaken te beoordelen.



Zo werkt het in elk geval bij de rechtbank in Noord-Nederland. Het juridische loket of rechtsbijstandverzekeraars krijgen de zaken binnen en beslissen of het geschil geschikt is voor de spreekuurrechter.

Tegenpartij moet instemmen

Het nadeel is dat de tegenpartij dan ook nog moet instemmen met een gesprek. Volgens Pro Facto werd uiteindelijk slechts 40 procent van de aanvragen daadwerkelijk behandeld.

Van de zaken die wel voorkwamen, werd er in 91 procent van de gevallen een compromis gesloten.