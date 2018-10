Protestmars door Centrum voor toekomst van 'vrijzinnig Amsterdam

'Als het aan de politiek ligt, leven wij steeds meer in een maakbare samenleving. Alles moet in kaders passen', schrijft de organisatie van ADEV op haar website. Maar volgens de demonstranten moet men in Amsterdam juist vrijzinnig blijven. De organisatie marcheert daarom al dansend vanmiddag vanaf 12.00 uur door het centrum voor het behouden van een 'vrijzinnige' stad.

ADEV steunt de vrijplaatsen in Amsterdam, cultuurplekken zoals het ADM-terrein in Noord waar iedereen mag zijn wie hij of zij is. Volgens de organisatie zijn die plekken onderdeel van een verantwoord ecosysteem. 'Het is aan de tijd om deze plekken te beschermen en tegelijk ruimte te creëren om het onstaan van nieuwe vrijplaatsen mogelijk te maken.'

Omdat dansmuziek momenteel overheerst in de stad, gaan de protesteerders al dansend door de stad om aandacht te vragen voor de vrijplaatsen. De mars begint om 12.00 uur bij de Stopera.

Al tijden is de gemeente met de bewoners van het ADM-terrein in gesprek over een nieuwe locatie voor de groep. De gemeente had haar oog laten vallen op het terrein van de voormalige waterzuivering in Noord. De bewoners laten nu echter weten dat ze daar niet naartoe zullen vertrekken omdat er geen perspectief is op een 'Vrije Experimentele Ruimte'.