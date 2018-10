Oud-premier Wim Kok (80) overleden

Wim Kok is overleden. Dat maakte zijn familie zojuist bekend. Kok was van 1994 tot 2002 minister-president.

Kok overleed op 80-jarige leeftijd in een Amsterdams ziekenhuis. Hij was in gezelschap van zijn vrouw Rita, zijn kinderen en kleinkinderen. Kok was al een tijd ziek, meldt De Telegraaf. Hij stierf aan de gevolgen van een hartkwaal.

De oud-partijleider van de PvdA is vooral bekend door zijn kabinetten Paars I en Paars II. Tijdens het bewind van deze progressieve partijen (PvdA, VVD en D66) werd bijvoorbeeld het homohuwelijk mogelijk gemaakt en stappen gezet op het gebied van euthanasie. Eerder was hij voorman van vakbond FNV en minister van Financiën.

Marjolein Moorman, leider van de Amsterdamse PvdA, laat weten dat zij onder leiding van Kok politiek actief werd. 'Wat een gemis!', schrijft ze. Ook Jan Paternotte, voormalig D66-fractievoorzitter, zegt Kok te zullen missen.

Hij was ‘mijn’ premier. Onder zijn leiding, in de jaren negentig, werd ik politiek bewust en lid van de PvdA. Een groot man is heengegaan. Wat een gemis! #wimkok pic.twitter.com/yy5Yy9o8A1 — Marjolein Moorman (@MarjoleinMoor) October 20, 2018

De vader van Paars, de staatsman van het poldermodel, de bereider van de derde weg.



Hij liet zien dat de kracht van Nederland ligt in samenwerking. Ik zal hem missen... https://t.co/HRIlGLPNT4 — Jan Paternotte (@jpaternotte) October 20, 2018

Zeer bedroefd om het overlijden van Wim Kok, Staatsman, vakbondsleider, sociaaldemocraat, wat een groot verlies voor Nederland en voor de PvdA — Lodewijk Asscher (@LodewijkA) October 20, 2018

Geboren in een sociaal-democratisch nest voerde ik als kind campagne voor de vakbondsman Wim Kok van de Partij van de Arbeid. Zijn poster hing op ons raam, zijn flyers stopten we in brievenbussen. #RIP pic.twitter.com/ed4zl0sOeR — femke roosma (@femkeroosma) October 20, 2018

In mijn jeugd zag ik hem regelmatig rond de Sloterplas fietsen.

Een man die stond voor goed en eerlijk werk. Een groot sociaal-democraat. Een premier van alle Nederlanders.

Wim Kok, Rust in vrede. — Sofyan Mbarki (@sofyan_mbarki) October 20, 2018

Intens verdrietig om het verlies van Wim Kok, een groot staatsman en verbinder. Altijd stabiel en koersvast. We gaan hem vreselijk missen. — Khadija Arib (@khadijaArib) October 20, 2018