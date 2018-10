Burgemeester over Wim Kok: 'Amsterdam verliest een dierbare inwoner'

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in een schriftelijke reactie gereageerd op het overlijden van oud-premier Wim Kok (80).

'Wij hebben het verdrietige nieuws vernomen dat Wim Kok is overleden. Wim Kok was een bijzondere Amsterdammer. Hij woonde een groot deel van zijn leven in Slotervaart in Amsterdam-West', schrijft Femke Halsema op de website van de gemeente.

'Met zijn vakbondswerk en indrukwekkende politieke loopbaan heeft Wim Kok veel betekend voor het land en de stad. Amsterdam verliest vandaag een dierbare inwoner. Wij wensen zijn vrouw Rita, zijn kinderen en nabestaanden veel sterkte toe', aldus Halsema namens het stadsbestuur.

De familie van Kok maakte vanavond bekend dat de oud-premier was overleden in een Amsterdams ziekenhuis. Hij stierf aan de gevolgen van een hartkwaal.