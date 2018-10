Rechtszaak ontvoering Insiya: vier verdachten afwezig

Slechts twee van de zes verdachten zijn aanwezig bij de rechtszaak over de ontvoering van Insiya. Die is vanochtend van start gegaan.

Meerdere advocaten zeggen dat hun afwezige cliënten bang zijn voor alle media-aandacht. Verdachte Frederik S. laat via zijn advocaat weten dat hij bang is dat zijn werkgever er via de media achterkomt dat hij betrokken is bij de zaak. Uit angst om dan zijn baan te verliezen, is hij er dus niet vandaag.

Daarnaast zou hij op straat door mensen zijn bedreigd die hem uit de media herkenden. Ook de vrouw van S. zou via sociale media meerdere keren beledigd zijn. Ze heeft aangifte gedaan van smaad en laster.

Afwezigheid nadelig

De rechtbank is niet blij dat verdachten niet aanwezig zijn. 'Als cliënten niet komen kan het in hun nadeel werken.' De moeder van Insiya is wel aanwezig met haar advocaat Plasman. Ze vecht al jaren om haar dochtertje weer terug te krijgen. Later vandaag gaat ze een verklaring afleggen in de rechtszaal.

De vader van Insiya, Shezad Hemani, is niet aanwezig. De afgelopen twee jaar is het niet gelukt om hem te horen. Toch heeft de rechtbank besloten te beginnen met de inhoudelijke behandelijk omdat het anders te lang zou gaan duren. Of de vader op korte termijn een verklaring af zal leggen is niet duidelijk.