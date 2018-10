Roep om meer vuurwerkvrije zones: 'Zoveel mogelijk is echt zoveel mogelijk'

De Partij voor de Dieren wil dat het aantal vuurwerkvrije zones flink wordt uitgebreid. Raadslid Johnas van Lammeren gaat burgemeester Femke Halsema vragen stellen.

December vorig jaar haalde een voorstel van de partij voor 'zoveel mogelijk vuurwerkvrije zones' al een meerderheid in de gemeenteraad. Wat dat concreet betekent is nog de vraag. Van Lammeren wil zelf dat consumentenvuurwerk alleen in hele rustige gebieden als het Westelijk Havengebied en het NDSM-terrein is toegestaan.

Zoveel mogelijk

'Als burgemeester Halsema luistert naar de gemeenteraad, die met overweldigende meerderheid heeft gezegd, wij willen zoveel mogelijk vuurwerkvrije zones, en zoveel mogelijk is echt zoveel mogelijk, dan gaan ze er komen', zegt Van Lammeren. 'Maar dat gaan we zeker aan haar vragen.'

Ook een aantal binnenstadbewoners, verenigd in het Comité Westelijke Grachtengordel, wil meer vuurwerkvrije zones. 'Laten we de veiligheid nu vooropstellen', zegt bewoner Jan van der Pas. 'Voor zowel degenen die het afsteken als degenen die plompverloren rondlopen.'

Kwetsbare plekken

De vuurwerkvrijezones waren er nu al, maar dan alleen rond kwetsbare plekken als kinderboerderijen en bejaardenhuizen. Als ze in bijna de hele stad van kracht worden, dan komt dat bijna neer op een vuurwerkverbod. Van het Rijk mag de stad dat echter niet zelfstandig beslissen, toch denkt Van Lammeren dat het geen probleem is.

'Het is pakkie-an van Den Haag, alleen Den Haag heeft met overgrote meerderheid gezegd dat ze willen dat gemeentes het zelf kunnen', zegt Van Lammeren. 'Dus een totaal vuurwerkverbod voor particulieren. En Amsterdam heeft daar een hele goede slinger aan gegeven door dat op de kaart te zetten met een initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren. Dus we lopen iets vooruit, maar dat geeft niet, dat doen we wel vaker.'

Niet kapotbetuttelen

VVD en Forum voor Democatie (FvD) zijn tegen een totaalverbod op deze manier. 'Mensen genieten ook van deze traditie, dat moeten we niet kapotbetuttelen', laat FvD-raadslid Annabel Nanninga weten. 'Pak illegaal vuurwerk aan, dat geeft de meeste ellende.'

Of burgemeester Femke Halsema het aantal vuurwerkvrije zones zal uitbreiden wordt over twee weken duidelijk. Dan informeert ze namelijk de gemeenteraad over de kwestie.