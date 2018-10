Achmea-topman uitgejouwd door gedupeerden MC Slotervaart

De directie van Achmea kreeg vanmiddag de volle laag nadat zij nog geen antwoord konden geven op de vraag of het failliet verklaarde MC Slotervaart behouden kan worden.

Er reden vanmiddag bussen vol boze personeelsleden, patiënten en sympathisanten van het failliet verklaarde MC Slotervaart naar het kantoor van verzekeraar Achmea in Leiden om hun zegje te doen.

Petitie

De demonstranten kwamen aan het einde van de middag aan bij het hoofdkantoor van Achmea om te strijden voor behoud van het MC Slotervaart. Daar werd door veel mensen een petitie ondertekend die door de Amsterdamse SP-fractievoorzitter Erik Flentge onder luid applaus werd overhandigd aan de directie van Achmea.

Directie Achmea: 'We kunnen er niets over zeggen'

Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Achmea, kon geen antwoord geven op de vraag of het ziekenhuis open blijft. 'We kunnen er niets over zeggen.' Zijn uitspraak werd beantwoord met boegeroep van de demonstranten.

'Huilende mensen aan de telefoon'

Een medewerker van het MC Slotervaart zegt dat de situatie na het faillissement erg ingewikkeld werd. 'Opeens moeten we mensen gaan afbellen. We hadden huilende mensen aan de telefoon. We weten niet waar we ze naar toe moeten sturen'.

Ook patiënten van het MC Slotervaart zijn gepikeerd. 'We weten niet wat er met onze dossiers gebeurt. We hebben geen flauw idee. Als er nu wat gebeurt, weet ik niet waar ik heen moet', zegt een patiënt. 'Ik heb vorige week maandag in een zaal vol met mensen een voorlichting gedraaid. De dag erop was alles weg.'