'46 artsen willen MC Slotervaart redden met eigen geld'

Een groep van 46 medisch specialisten wil het MC Slotervaart eigenhandig gaan redden. Ze zijn bereid om daarvoor 50 duizend euro per persoon neer te leggen.

Gisteravond spanden de artsen een rechtszaak aan. Daarmee doen ze een laatste poging om het faillissement van het ziekenhuis tegen te houden, zo meldt het AD. Mocht dat niet lukken, dan willen ze het ziekenhuis proberen over te nemen.

'Het is een vreselijk goed ziekenhuis dat zich heeft gespecialiseerd in onder meer slaapproblematiek, neurochirurgie en borstkanker', legt radioloog Evelijn Beuerle uit. 'Die specialisaties dreigen nu af te kalven.'

Volgens Beuerle, die het woord voert voor de 46 artsen, komen patiënten van heinde en verre naar MC Slotervaart.

'Gegoochel met miljoenen'

Of de lening van de 46 specialisten voldoende is om het ziekenhuis uit het slop te trekken, blijft nog wel de vraag. De schuld van het ziekenhuis zou zo'n 9 tot 13 miljoen euro bedragen. Bovendien moeten de salarissen van oktober nog aan 1300 medewerkers worden uitbetaald.

De artsen hebben nu in totaal 2,3 miljoen euro verzameld. 'Het was een gegoochel met miljoenen', geeft Beuerle toe. 'We hebben geen idee hoe groot de schuld is die direct voldaan moet worden.'

Er moeten volgens de radioloog dan ook nog investeerders aanhaken bij het plan. Indien de overname slaagt, hopen de artsen dat er een medisch specialist aan het roer komt te staan.