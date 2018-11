'Ajax en De Ligt in onderhandeling over flinke salarisverhoging'

Ajax is met aanvoerder Matthijs de Ligt in gesprek over een opwaardering van zijn contract. De club wil haar aanvoerder belonen voor zijn snelle ontwikkeling.

'Ik heb heel goede gesprekken met Ajax gevoerd en we zijn op de goede weg om mijn contract op te waarderen', zegt De Ligt tegen De Telegraaf. Deze week speelt Ajax in Lissabon het belangrijke Champions League-duel tegen Benfica.

'De relatie is goed'

De zaakwaarnemer van De Ligt zei eerder al in gesprek te willen met Ajax over het contract van de verdediger. 'Een opwaardering houdt in dat je er geld bij krijgt. Het is een signaal van Ajax naar mij toe. De relatie is goed', vertelt De Ligt.

Volgens hem is het niet de bedoeling dat er ook gesleuteld wordt aan de lengte van zijn contract. 'De intentie is om alleen op te waarderen. Maar dat is nog niet helemaal zeker.'