Ondernemers Ferdinand Bolstraat zijn klaar met regelgeving rond kerstverlichting

Al anderhalf jaar lang proberen ondernemers van de Ferdinand Bolstraat nieuwe kerstverlichting op te hangen, maar keer op keer stuiten zij op een muur van gemeentelijke bureaucratie.

Na zestien jaar last te hebben gehad van de werkzaamheden van de Noord/Zuidlijn, wil ondernemer Therese Blom dat de net aangeharkte Ferdinand Bol nu ook tijdens de feestdagen sfeervol is. 'Het is een donker gat. Wij hebben hele mooie kerstversiering gekocht die aan beide zijden overhangend is en zorgt voor een goede sfeer. Zo zou het moeten zijn.'

Maar zo ís het nog steeds niet. Vorig jaar toen de ondernemers het initiatief namen voor de nieuwe sfeerverlichting bleek dat er een omgevingsvergunning nodig was. Toen bleek dat het te laat was om die rond te krijgen, werd de oude versiering opgehangen. Nu een jaar later liggen de inmiddels aangeschafte lampen in de opslag, want nu blijkt dat de Welstandscommissie zich moet buigen over het plan dat al een jaar bij de gemeente ligt.

'Er is geen alternatief'

Edith Buijs, ook ondernemer in de straat, is niet te spreken over de gang van zaken. ‘De oude verlichting hebben we inmiddels verkocht. Er is geen alternatief. Het zou toch heel treurig zijn als dit ons beeld is in de decembermaand. Ik zou het echt een schande vinden.’

De jarenlange overlast van de bouw van de Noord/Zuidlijn en het feit dat de Ferdinand Bolstraat deel uitmaakt van de Rode Loper, wordt veelvuldig aangehaald als reden voor de gemeente om wat coulanter met de lokale regelgeving om te gaan.

Eind vorige week kreeg de ondernemersvereniging een mail met het bericht dat er naast de omgevingsvergunning en een positief besluit van de Welstandscommissie, ook nog een zogeheten objectvergunning nodig is. Óf de Ferdinand Bolstraat dit jaar de nieuwe kerstverlichting krijgt is dus nog alles behalve zeker.