Halsema: 'Brandweer experimenteert niet met mensenlevens'

De korpsleiding van de brandweer en burgemeester Femke Halsema verdedigden gisteravond het besluit om Kazerne Victor in de Dapperbuurt te sluiten.

Dat deden ze tijdens een bewonersavond in een sporthal in Oost. Zo'n honderd bewoners en andere belangstellenden waren aanwezig, ze waren vooral bezorgd omdat de brandweer in de nacht straks later bij branden is.

Tien huizen

'In de Indische buurt gaat er als je een minuut later komt niet één huis, maar gaan er tien huizen in vlammen op', vond bewoner Saskia Ploeg. 'En dat is wat hier vergeten wordt. Alsof het hier van beton is, zoals Nieuwegein. Maar dat is niet zo.'

De nachtelijke sluiting is volgens de korpsleiding nodig omdat brandweermensen dan meer voorlichting kunnen geven over bijvoorbeeld rookmelders. Met de 24 uurs-roosters zou daar te weinig tijd voor zijn, daarom wil de brandweer het personeel van Kazerne Victor maar acht uur per dag laten werken.

Akelig en eng

Halsema zei de zorgen van bewoners te begrijpen. 'Het heeft er in de eerste plaats mee te maken dat brand een akelig en eng fenomeen is. Maar ik kan me niet voorstellen dat de huidige korpsleiding en alle brandweerlui die er nu zitten experimenteren met mensenlevens.'

Bij de avond waren ook een paar gepensioneerde brandweermannen. Een van hen noemde de nachtelijke sluiting 'levensgevaarlijk'. Brandweercommandant Leen Schaap omschreef hun aanwezigheid als 'onvoorstelbaar'. 'Ik ben zeer onder de indruk van deze mensen, dat ze nog zoveel gevoel hebben voor hun vak.'

Zinkend schip

'Het is eigenlijk beroepseer', reageerde een van de gepensioneerden. 'Ik heb er 34 jaar bij gewerkt en zie het als een zinkend schip wegvallen.'

De kazerne moet vanaf 1 januari 's nachts dichtgaan, de gemeenteraad vergadert er op 15 november nog over.