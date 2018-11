Ajax speelt gelijk tegen Benfica, overwinteren Champions League blijft binnen handbereik

Ajax heeft vanavond gelijk gespeeld tegen Benfica tijdens de uitwedstrijd in Lissabon. Het werd 1-1.

Ajax kwam in de 28-ste minuut op achterstand. Doelman André Onana was tijdens een corner ver uit doel gekomen en wist een schot van Jonas Gonçalves Oliveira niet meer tegen te houden.

Lees ook: Ongeregeldheden in vak Ajax-supporters tijdens wedstrijd tegen Benfica

Ongeveer tien minuten later kwam de eerste grote kans voor Ajax. Ziyech nam een vrije trap, maar de keeper van Benfica hield de bal uit het doel.

Vlak voor rust had Ajax nog een grote kans om de gelijkmaker te maken. Een vrije trap van Schöne belandde tegen de handen van de keeper, waarna Donny van de Beek de bal voorlangs schoot en De Jong er net niet bij kon.

Lees ook: Supporters in Lissabon vol vertrouwen: 'Ik zie het niet echt fout gaan'

In de tweede helft kwam de gelijkmaker toch. Na een voorzet van Ziyech tikte Tadic de bal naar binnen. De rest van de tijd bleef het lang spannend. Vlak voor het eindsignaal volgde er een schot van Benfica, maar Onana wist een doelpunt te voorkomen.

Ajax had vanavond al de kans om zich voor het eerst in dertien jaar te plaatsen voor de achtste finales van de Champions League. De ploeg kan overwintering in de Champions League in de laatste twee groepswedstrijden alsnog veiligstellen.