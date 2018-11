Ajax maakt gehakt van Excelsior in Rotterdam

Ajax heeft het competitieduel met Excelsior met speels gemak gewonnen. De ploeg van Erik ten Hag zegevierde met maar liefst 1-7 in Rotterdam.

Ajax begon met Kasper Dolberg in de basis, die afgelopen woensdag tegen Benfica nog op de bank zat. David Neres, die in Portugal wel in de basis stond, nam plaats op de bank. Zakaria Labyad ontbrak vanwege ziekte.

Lees ook: Dolberg weer terug in de basis, Labyad ziek

Gemakkelijke eerste helft

Ajax wist meteen enkele kansen te creëren. Een kopbal van Matthijs de Ligt zeilde langs het doel van Excelsior. Na dik twintig minuten spelen kreeg Dusan Tadic de kans op 0-1, maar de inzet van de Serviër werd gepareerd door doelman Sonny Stevens.

Prijsschieten in de tweede helft

Donny van de Beek brak een kwartier voor rust de ban voor Ajax. De middenvelder schoof de bal simpel binnen na een pass van Tadic: 0-1. Twee minuten voor rust maakte Lasse Schöne via een prachtige vrije trap de 0-2. Zo ging Ajax met een comfortabele voorsprong rusten.

De ploeg van Erik ten Hag begon de tweede helft met kwam Rasmus Kristensen, die in het veld kwam voor Noussaïr Mazraoui. Kristensen wist meteen zijn stempel op het tweede bedrijf te drukken door de assist voor de 0-3 te verzorgen. Van de Beek rondde zijn afgemeten voorzet af en maakte zijn tweede goal van de wedstrijd.

Kort daarna maakte Excelsior de 1-3 via de Amsterdammer Ali Messaoud. Zes minuten later maakte Kasper Dolberg de 1-4 na een subliem hakje van Van de Beek. De 1-5 viel op erg fortuinlijke wijze, Jerdy Schouten kopte de bal achter zijn eigen doelman. Hakim Ziyech tekende via een mooi afstandsschot voor de 1-6. Diezelfde Ziyech was goed voor de assist bij de 1-7. Neres rondde een voorzet van de Marokkaans international af.