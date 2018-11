Feest in de Jordaan: Nellie (87) en Henk (94) zeventig jaar getrouwd

De Jordanese familie Bertelkamp had dit weekend een wel heel speciale reden om een feestje te vieren. Nellie en Henk zijn vandaag precies zeventig jaar getrouwd.

Dit hebben zij gisteravond al met de hele familie uitbundig gevierd. 'Behoorlijk gegeten en gedronken', zegt Henk. Nellie benadrukt dat ze niet dronken is geweest, maar dat ligt volgens Henk alleen aan het feit dat daar niet genoeg drank voor aanwezig was.



Nellie, van oorsprong een Rotterdamse, en ras-Jordanees Henk leerden elkaar kennen tijdens een avondje stappen op het Rembrandtplein. Nellie zag toen nog 'niet veel' in Henk, lacht zij. Toch werd hij de liefde van haar leven, met wie zij in 1948 in het huwelijksbootje stapte.



Vandaag, zeventig jaar na dato, ging AT5 op de koffie om ondermeer te vragen hoe zij dit volhielden. Jordanese humor speelt in ieder geval een belangrijke rol. Henk: 'Als ze lastig wordt, geef ik haar gewoon een draai om d'r oren.'



Nooit weg meer weg uit de Jordaan

Het stel betrok een woning in de Jordaan op de hoek van de Palmgracht en de Driekhoekstraat waar zij nooit weggingen. Hier maakten zij door alle jaren heen veel mee. Ook veel verdriet, na het overlijden van één van hun vier kinderen.



Maar er werd daar thuis ook vooral veel gevierd, weet één van hun dochters. 'Dan waren we hier zo hard aan het dansen dat de buurman naar boven kwam omdat z'n lamp naar beneden kwam. Grandioos was dat.'



Henk en Nellie hopen nog heel wat jaren samen te mogen doorbrengen en dit gebeurt als het aan Nellie ligt uitsluitend in de Jordaan. 'Naar Purmerend verhuizen? Wil je me dood hebben?'