De Jong na doelpuntenfestijn: 'We speelden eigenlijk niet zo goed'

Frenkie de Jong was zelfs na de monsterscore tegen Excelsior in Rotterdam niet volledig tevreden over het spel van Ajax.

'We speelden eigenlijk niet zo goed. Vooral niet in de eerste helft', zegt De Jong tegen AT5. 'Maar als je uit met 1-7 wint, daar teken je van te voren voor. Ik ben blij dat we dik hebben gewonnen, vooral voor het doelsaldo.'

'Benfica was het hoogtepunt'

De Jong is te spreken over de positieve reeks die Ajax heeft neergezet. 'Ik denk dat de Champions League-wedstrijd tegen Benfica het hoogtepunt was. En ook in de competitie hebben we het goed gedaan.'

Lees ook: Ajax maakt gehakt van Excelsior in Rotterdam

De Jong kritisch over eigen spel

De Jong werd in de tweede helft uit voorzorg gewisseld. 'Ik was niet geblesseerd, maar had wel een beetje alst van mijn heupen.' De middenvelder was niet echt content met zijn eigen optreden tegen Excelsior. 'Ik had er eerder uit moeten gaan. Ik ben niet echt tevreden over mijn eigen spel.'