Bromfietser gewond na botsing met auto in Slotervaart

De bestuurder van een brommer is vanavond op de Pieter Calandlaan gewond geraakt toen deze in botsing kwam met een afslaande auto.

Het ongeluk gebeurde iets voor half zeven ter hoogte van de Christiaan Burningstraat. De automobilist had de bromfietster over het hoofd gezien bij het afslaan.



De bromfietser is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht, het is niet bekend hoe ernstig zijn verwondingen zijn. De politie doet momenteel onderzoek naar de precieze toedracht van het ongeluk.