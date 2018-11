Meisje geschept op zebrapad Jan Tooropstraat

Bij een aanrijding op een rotonde aan de Jan Tooropstraat is een meisje gewond geraakt. Zij werd geschept toen zij over het zebrapad liep.

Het ongeluk gebeurde bij de rotonde waar de Jan Tooropstraat en de Postjesweg elkaar kruisen. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Er kwamen veel hulpdiensten op het ongeluk af, de politie doet momenteel onderzoek naar hoe het ongeluk is gebeurd.



Eerder vond even verderop ook al een verkeersongeluk plaats op de Pieter Calandlaan. Ter hoogte van de Christiaan Burningstraat kwam een bromfietser in botsing met een auto.



