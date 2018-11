Eerste 3D-zebrapad komt in De Baarsjes

Een zebrapad dat lijkt te zweven boven de weg en daardoor beter zichtbaar is voor weggebruikers: de Witte de Withstraat krijgt het eerste 3D-zebrapad van de stad.

Het idee om het speciale zebrapad naar De Baarsjes te halen komt van Bert Wouters, die zelf werkt in de Witte de Withstraat. Hij vindt dat er veel te hard gereden wordt en er vaak ongelukken gebeuren. Wouters ontdekte dat de 3D-zebrapaden een succes zijn in IJsland en dus diende hij zijn idee in op de gemeentelijke site De Stem van West.

'Eindelijk gebeurt er wat'

Het stadsdeel bleek enthousiast en ging met het bijzondere zebrapad aan de slag. 'Eindelijk gebeurt er wat. Ik ben hartstikke blij. Het enige wat ik jammer vind, is dat ze het zebrapad op het fietspad gaan plaatsen. Ik had het liever op de rijweg gezien', vertelt Wouters.

De reden dat het dit eerste 3D pad op de fietsbaan komt is omdat het stadsdeel eerst een test wil doen. Wanneer blijkt dat het zijn vruchten afwerpt zullen ze ook op de autobaan geplaatst worden.

Snelheidsmeters en hekken

Wouters vindt het fijn om te zien dat de gemeente bezig is om de Witte de Withstraat veiliger te maken. Naast het zebrapad worden er in de straat ook snelheidsmeters geplaatst. Niet om boetes uit te delen, maar om te meten of eerder geplaatste hekken helpen tegen hardrijders.