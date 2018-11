Brandbrief aan burgemeester over vreugdevuur Floradorp: 'Laatste sprankje hoop'

Burgemeester Halsema heeft een brief ontvangen van twee organisatoren van het vreugdevuur in Floradorp. Het is, volgens hen, een laatste redmiddel om de viering door te laten gaan.

Tim van Solkema en Michael Drenth gingen over tot de brief omdat ze er naar eigen zeggen niet uitkomen met stadsdeel Noord. Het stadsdeel liet eerder echter weten dat het feest ook dit jaar gewoon kan doorgaan, als de organisatoren een subsidie- en vergunningaanvraag bij hen indienen.

'Gewoon een plukje geld nodig'

Maar volgens Luciën Tinneveld, lid van de ordedienst, zijn die subsidie en een vergunning onmogelijk door nieuwe regels van het stadsdeel. 'Normaal kregen we gewoon een plukje geld en regelden we gewoon een hele hoop, maar nu moet het allemaal volgens de regels en wetten van hen.'

In de brief wordt voorgesteld om het evenement 'dit jaar wegens o.a. enorm tijdsgebrek op de huidige manier te organiseren, zodat er volgend jaar samen gekeken kan worden naar de mogelijkheden binnen de nieuwe regels.'

Sprankje hoop

Of de brief het gewenste effect gaat hebben betwijfelt Drenth. 'We hebben de brief op 5 november verstuurd, maar hebben nog geen antwoord. Iedereen houdt zich vast aan dit laatste sprankje hoop, maar de tijd dringt. Ook leveranciers willen nu weten wat er gaat gebeuren.'

Drenth zegt dat het stadsdeel heeft aangegeven maandag met een reactie te komen. Een reactie waar hij met weinig vertrouwen naar uitkijkt. 'We zijn bang dat de mededeling is dat het feest niet doorgaat. Al jaren zijn er signalen dat ze van het feest af willen. Het wordt steeds kleiner, steeds minder. Nu lijken ze het dan voor elkaar te hebben.'

'Geen vuur is keuze van organisatie'

Volgens de gemeente wist de organisatie vorig jaar al dat ze dit jaar transparantie moeten geven over de uitgaven. 'Dus met bonnen laten zien waar ze het geld dat ze van de gemeente krijgen aan hebben uitgegeven. Daar heeft de organisatie een jaar de tijd voor gehad, maar ze hebben aangegeven hier niet aan te kunnen voldoen' schrijft een woordvoerder. Dat het vuur dit jaar niet door kan gaan is een keuze van de organisatie, aldus de gemeente.

In 2003 ging het vreugdevuur voor het laatst niet door, wat destijds tot rellen leidde.