Gewonde bij ongeluk met vijf voertuigen; lange file op A9 in Zuidoost

Op de A9 vlakbij de Ikea in Zuioost is een gewonde gevallen bij een botsing tussen vijf voertuigen. Tegen 9.15 uur stond er zo'n 18 kilometer file in de richting van Amstelveen.

Het is nog onbekend hoe het heeft kunnen gebeuren en hoe het slachtoffer eraan toen is. Op foto's is te zien dat de schade aan de auto's groot is.

Omdat de politie onderzoek doet naar het ongeluk is er momenteel maar één rijstrook geopend.

