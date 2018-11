Hoe Ajax honderd jaar geleden de eerste titel won met 'dank' aan WO I

In 1918 kwam de Eerste Wereldoorlog tot zijn einde én werd Ajax voor het eerst kampioen van Nederland. Opvallend genoeg heeft die eerste historische gebeurtenis veel invloed gehad op de tweede. En nog steeds ervaren Ajacieden bij elke thuiswedstrijd de invloeden van de oorlog op de club.

De verbanden tussen De Grote Oorlog en Ajax zijn beschreven in een nieuw boek, Kampioenen '14-'18. In het boek, geschreven door vier personen, is Ajax-kenner Menno Pot verantwoordelijk voor het 'Ajax 1918'-deel. Kampioenen '14-'18 beschrijft het voetbal in Nederland tijdens de oorlog. Het boek richt zich voornamelijk op de kampioenen in die jaren. Dat waren Sparta, Willem II, Go Ahead en dus Ajax.



Jack Reynolds

Wrang genoeg heeft Ajax het kampioenschap voor een gedeelte aan de oorlog te danken. 'De grote man bij Ajax in die jaren was de trainer, Jack Reynolds. Een Engelse trainer die nooit in Nederland terecht was gekomen zonder de oorlog. Hij moest vluchten en kwam zo bij Ajax. En die man heeft van Ajax een topclub gemaakt', aldus Pot.

'Heil Ajax, Heil, rood-witte schare'

Ook de bekende Ajax-mars stamt uit die tijd. Deze is gecomponeerd door een Belgische vluchteling die in Amsterdam zat. Alleen is de tekst wel iets aangepast. 'De tekst was "Heil Ajax, Heil rood-witte schare". Dat was in die tijd een volkomen onschuldig woord. Maar dat woord is natuurlijk door de geschiedenis bevlekt geraakt en is dus vervangen.'