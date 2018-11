Anti-evenementen in parken en op pleinen

Actiegroep Mokum Reclaimed heeft een vergunningsaanvraag ingediend om volgend jaar ieder Amsterdams park en een aantal pleinen vrij te houden van georganiseerde evenementen.

De actiegroep, gestart door een groep twitteraars, is van mening dat parken en pleinen als openbare ruimte essentieel zijn voor de leefbaarheid van de stad. ‘Het zijn belangrijke plekken om te ontsnappen aan straten vol drukte, lawaai en uitlaatgassen’.

Roos Suring, aanvoerder van Mokum Reclaimed, constateert dat parken en pleinen steeds vaker langdurig worden afgesloten voor festivals en evenementen in de stad. ‘Deze grootschalige evenementen zorgen in veel gevallen ook voor vervuiling, lawaai voor de wijde omgeving en schade aan flora en fauna’. Het doel van de groep is dat het park weer gebruikt wordt waar het oorspronkelijk voor bedoeld is.

In februari 2019 organiseren zij verschillende kleine activiteiten in parken en op pleinen, zoals kleinschalige wandelingen, speelactiviteiten en bezinningsbijeenkomsten ‘om de rust en de natuur te beleven’. Daarbij wordt geen gebruik gemaakt van afzettingen, geluidsinstallaties of mobiele toiletten.

De vergunningsaanvraag is gefinancierd dankzij een succesvolle crowdfundingsactie, waarbij er binnen 16 dagen 4.250 euro werd opgehaald.