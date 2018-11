Oprit S111 naar de A2 in Zuidoost volgend weekend dicht voor verkeer

Volgend weekend moeten automobilisten die via de A2 naar Utrecht of Amsterdam rijden rekening houden met vertraging doordat de oprit S111 bij de Muntbergweg is afgesloten.

De oprit is dicht omdat er een geheel nieuwe vluchtstrook wordt gebouwd. Verkeer richting Utrecht moet daardoor omrijden via de oprit bij Ouderkerk aan de Amstel of via de oprit bij de Meibergdreef. Automobilisten die naar Amsterdam komen moeten ook via Ouderkerk aan de Amstel rijden of via de A9 naar de A1 rijden.

De werkzaamheden zijn onderdeel van het project A9 Gaasperdammerweg. Hierbij verbreedt Rijkswaterstaat de A9 tussen knooppunten Holendrecht en Diemen naar vijf rijstroken en een wisselstrook. Daarnaast wordt er een tunnel gemaakt die de lucht- en geluidsoverlast in de buurt moet verminderen.

De werkzaamheden moeten in 2020 klaar zijn.