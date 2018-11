Weigering dodengebed voor Syriëganger Sarah L. leidt tot onrust bij Moskee Nasr

Onder een groep gelovigen van de Moskee Nasr in de Indische Buurt is onrust ontstaan. Het bestuur van de moskee heeft gisteren een dodengebed geweigerd voor Sarah L., de vrouw die vorige week met haar dochter omkwam bij een bombardement in Syrië.

De familie van L. wilde met het dodengebed afscheid van haar nemen. Maar het moskeebestuur durfde dat gebed niet aan, omdat het bang is voor extra aandacht van de politie. Meerdere bronnen melden dat aan AT5.

Lichaam in Syrië

Het bestuur van de moskee ontkent dat de vrees voor extra politieaandacht ervoor gezorgd heeft dat er geen dodengebed kwam. Wel zegt het bestuur dat het gebed op de plek gehouden zou moeten worden daar waar het lichaam van Sarah L. is, in Syrië dus.

Dat het gebed niet door mocht gaan, is bij een aantal moskeegangers verkeerd gevallen. Er gaat inmiddels een brief rond via social media met als titel Het falen van de moskeeën in Nederland, waarin onder andere staat: 'De moskeeën die de moslims dienen te vertegenwoordigen falen keer op keer. (...) Treur om jezelf oh besturen van Nederlandse moskeeën. Treur om jezelf want bij Allah jullie hart is dood. Jullie mannelijkheid is dood. En bij Allah, het zijn júllie voor wie gebeden moet worden.'

Sociale controle

Bronnen vertellen het zorgelijk te vinden dat dergelijke teksten rondgaan op social media. Zij vrezen dat jongeren niet meer naar de moskee willen en dat daarmee de sociale controle vervalt.

Burgemeester Halsema is op de hoogte van de onrust rond de moskee. Het stadsdeel heeft contact met de Nasr Moskee en met de buurt. Zij houden de situatie in de gaten, aldus een woordvoerder van de burgemeester.