Schiphol morgen niet per trein bereikbaar

Door werk aan het spoor zullen aankomend weekend een hoop treinen niet rijden. Zo zal Schiphol op zaterdag helemaal niet per trein bereikbaar zijn. Wel rijden er de hele dag vervangende bussen vanaf Station Sloterdijk.

Ook tussen Schiphol en Leiden rijden dit weekend geen treinen. Daarnaast rijdt er geen intercity direct tussen Centraal en Rotterdam. Op zondag rijden er wel weer treinen tussen Amsterdam Zuid en Schiphol, maar is de luchthaven vanaf Centraal en Sloterdijk alleen per bus te bereiken.

Ook buiten de stad hebben de werkzaamheden rond Schiphol gevolgen. Zo is er voor veel treinverbindingen in Noord-Holland en Flevoland een aangepaste dienstregeling.



Er is wel nagedacht over de Sinterklaas-intocht. Op zaterdag gaan er tussen 10.00 en 15.00 uur extra sprinters tussen Sloterdijk en Uitgeest.