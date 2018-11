Doorverkoop tickets seizoenkaarthouders Ajax vanaf januari 2019 weer mogelijk

Vanaf januari 2019 hebben seizoenskaarthouders van Ajax naar alle waarschijnlijkheid weer de optie om hun ticket te verkopen als ze een keer niet naar een wedstrijd kunnen.

Dat meldt Jeroen Slop, financieel directeur van de club, op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). De zogenaamde Kaartenmarkt werd eerder ook al ingevoerd, maar is al enige tijd niet meer in gebruik.

Dat de service op het moment niet goed werkt is Slop naar eigen zeggen 'een doorn in het oog.' Slop had in 2017 aangegeven bezig te zijn de service weer aan te kunnen bieden, maar sindsdien was er niets meer over naar buiten gebracht, meldt Ajax Showtime.

Het idee achter de service is dat de stoeltjes van seizoenskaarthouders niet leeg blijven als de seizoenskaarthouder een keer niet naar een wedstrijd komt. Een ander kan het ticket dan overnemen.