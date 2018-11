Ziyech mist topwedstrijd tegen AEK door blessure

Ajax meldt dat Hakim Ziyech twee weken niet inzetbaar is door een blessure. De smaakmaker van Ajax mist daarom waarschijnlijk de Champions Leaguewedstrijd tegen AEK Athene.

Tijdens de interlandwedstrijd Marokko - Kameroen raakte Ziyech geblesseerd aan zijn rechterknie. Onderzoek in Amsterdam heeft uitgewezen dat hij de binnenband van die knie verrekt heeft.

Plaatsen voor knock-out

Ajax denkt dat het herstel twee weken gaat duren en daardoor mist Ziyech naar alle waarschijnlijkheid de wedstrijd in Athene van volgende week dinsdag. Ajax kan zich tijdens dat duel met AEK verzekeren van een plek in de knock-out fase van de Champions League.

Naast de wedstrijd in Griekenland moet Ziyech ook de uitwedstrijd tegen NAC aan zich voorbij laten gaan. Op Instagram Stories toont de geblesseerde middenvelder zijn rechterknie, ingepakt in een kniebrace.

Tweede blessure dit seizoen

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat Ziyech enige tijd uit de roulatie is. In oktober kon de voetballer bijna twee weken niet spelen vanwege een hamstringblessure.