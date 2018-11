Grapperhaus geschokt door cocaïnehandel: 'Het is enorm'

Minister Ferdinand Grapperhaus wil cocaïne en synthetische drugs het land uit krijgen.

In een interview met de Volkskrant zegt hij dat er, mede gezien het aantal in beslag genomen spullen en de straatwaarde van onderschepte drugs, 'hele grote bedragen' in de cocaïnehandel omgaan. 'Ik wist dat we een probleem hadden, maar ik ben geschokt door de omvang. Het is enorm.'

Grapperhaus is het niet eens met Arjen Lubach, die in een uitzending zei dat xtc gelegaliseerd moet worden. 'Zo werkt het natuurlijk niet. We hebben echt een heel groot internationaal probleem. We bevoorraden van hieruit heel Australië. Het is toch te gek voor woorden dat we in dit land zo’n enorme industrie hebben?'

Deze week verdedigt Grapperhaus zijn begroting in de Tweede Kamer.